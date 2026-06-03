Incidente mortale in sella allo scooter chi era la vittima

Un uomo di 44 anni ha perso il controllo del suo Yamaha TMax e si è schiantato fuori strada nella mattina del 2 giugno, morendo sul colpo. L’incidente si è verificato in un tratto di strada senza altre vetture coinvolte. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La vittima si chiamava Fidan Hamiti.

La vita di Fidan Hamiti si è spezzata la mattina del 2 giugno, quando il 44enne ha perso improvvisamente il controllo del suo Yamaha TMax ed è finito fuori strada. È morto sul colpo in sella allo scooterone di cui, fino a qualche giorno prima, amava condividerne le foto sui social network.Hamiti. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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Rimini incidente mortale sulla Marecchiese

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