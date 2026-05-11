Pugliese d' origine e romagnolo di adozione | chi era lo scooterista vittima dell' incidente mortale

Un uomo di origini pugliesi e residente in Romagna è deceduto in un incidente avvenuto sabato lungo la statale Adriatica, all’incrocio con via Pineta Formica a Cervia. La vittima, che si spostava a bordo di uno scooter, proveniva da Faggiano, in provincia di Taranto. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma nonostante gli sforzi, l'uomo è deceduto. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente.

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Si chiamava Antonio Esperti ed era originario di Faggiano, nella provincia di Taranto, l'uomo che sabato ha perso la vita lungo la statale Adriatica all’altezza dell’incrocio con via Pineta Formica a Cervia. 59enne, l'uomo da tempo si era trasferito in Romagna e viveva nella frazione di Tantlon.🔗 Leggi su Ravennatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Un grande tifoso giallorosso: chi era la vittima del tremendo incidente mortaleIl tremendo incidente stradale avvenuto ieri è costato la vita a un 50enne ravennate. Mortale a Osoppo, ecco chi era la vittimaSi chiamava Giampietro Scarsini, 49 anni, residente a Buja: è lui la vittima dell’incidente avvenuto a Osoppo in via in via Rivoli Stava guidando la... Argomenti più discussi: A Diano d’Alba c’è un’Osteria Concreta, in cui il Piemonte si tinge di Puglia; Vitivinicolo, oltre 5,7 milioni per la promozione nei mercati extra UE. Assessore all'Agricoltura: Occasione strategica per rafforzare la presenza del vino pugliese nel mondo; La tenuta di Al Bano Carrisi in Puglia: quanto costa dormire e mangiare nel resort a Cellino San Marco; Sapremo mai la verità sul caso Moro?. Simeri Crichi (CZ), Formidabile fortezza di origine bizantina (X sec. d.C.) con la sua imponete torre cilindrica, dentro le mura si vedono i resti del Palacium Castri (sede del potere). Un secolo dopo i Normanni lo potenziarono. #Calabria #arte #landscape #beau x.com Cognomi più diffusi in Puglia: significato ed etimologia. Lo studioDietro ogni firma, ogni citofono e ogni documento d'identità dei pugliesi si nasconde un archivio vivente fatto di devozione, tradizioni popolari e antiche migrazioni. Un recente ... quotidianodipuglia.it