Un grande tifoso giallorosso | chi era la vittima del tremendo incidente mortale

Un incidente mortale si è verificato ieri tra via Ravegnana e lo svincolo con viale Alberti, coinvolgendo un'auto e una moto. La vittima, un uomo di 50 anni proveniente da Ravenna, è deceduta sul posto. La vittima era noto come un grande tifoso giallorosso. Le forze dell'ordine stanno ancora ricostruendo la dinamica dell'incidente e stanno indagando sulle cause.

Il tremendo incidente stradale avvenuto ieri è costato la vita a un 50enne ravennate. Si chiamava Luca Incerti l'uomo che è morto nel terribile scontro fra auto e moto avvenuto tra via Ravegnana e lo svincolo con viale Alberti. All'arrivo dei soccorsi per il 50enne ormai non c'era più nulla da.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Genoa-Inter, scontri tra tifosi davanti al Ferraris: il video Notizie correlate Leggi anche: Morto dopo 24 ore di lotta in ospedale, l'automobilista non sopravvive al tremendo incidente: chi era la vittima Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Ranieri via dalla Roma, come l'hanno presa i tifosi del 'suo' quartiere Testaccio; La Roma non conosce confini: Cobolli a Madrid firma la sciarpa di un tifoso – VIDEO; Roma, Aldair compie 60 anni: il primo trailer del documentario ‘Cuore giallorosso’; Flavio Cobolli story: dalla Roma al sogno Top 10. La Roma non conosce confini: Cobolli a Madrid firma la sciarpa di un tifoso – videoGià a Monaco era stato protagonista di un siparietto diventato virale, con una foto dal sapore romanista insieme a Hummels ... msn.com L’Ipswich Town celebra la promozione in Premier League con un ospite d’eccezione: dopo il 3-0 contro il QPR, negli spogliatoi del Portman Road spunta anche Ed Sheeran, grande tifoso dei Tractor Boys Ipswich Town Football Club - facebook.com facebook