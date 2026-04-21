Incidente sul ponte all' Indiano

Questa mattina, intorno alle 7:50, si è verificato un incidente sul ponte dell'Indiano a Firenze. L’impatto ha causato un blocco parziale del traffico, con code che si sono formate in direzione di via Baracca. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente.