Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di sabato lungo via della Campana, nel territorio di Nettuno. La vittima, un uomo di 47 anni, è deceduta sul posto. Il figlio di 17 anni è rimasto ferito gravemente e trasportato in ospedale. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e le operazioni di assistenza.

ABBONATI A DAYITALIANEWS È Vincenzo Zinna, 46 anni, l’uomo morto nel tragico incidente stradale avvenuto sabato pomeriggio lungo via della Campana, nel territorio di Nettuno. Il motociclista era in sella a una Honda 1000 e viaggiava affiancato al figlio di 17 anni, che conduceva un’ Aprilia 125, quando si è verificato lo scontro con un’auto. Lo schianto in via della Campana. Secondo quanto ricostruito, padre e figlio stavano percorrendo la strada su due moto diverse quando si sono trovati davanti una vettura impegnata in una manovra di svolta verso via Taormina. L’impatto è stato violentissimo. Per Vincenzo Zinna, alla guida della Honda 1000, non c’è stato nulla da fare.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Incidente mortale a Nettuno, la vittima si chiamava Vincenzo, aveva 47 anni: ferito gravemente il figlio 17enne

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