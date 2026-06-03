Incidente in scooter fatale a un 14enne | Manfredonia sconvolta per la morte di Antonio Sinisi
Un ragazzino di 14 anni è morto in un incidente in scooter avvenuto martedì sera in città. La vittima, un giovane di Manfredonia, è deceduta a causa delle ferite riportate nello scontro. La comunità locale è sconvolta per la perdita del ragazzo, che aveva appena 14 anni. La dinamica dell’incidente e le cause sono ancora in fase di accertamento. La tragedia ha suscitato grande dolore tra i residenti.
Manfredonia sotto choc per la morte di Antonio Sinisi, 14enne sipontino deceduto nella serata di ieri, martedì 2 giugno, in un gravissimo incidente stradale. Il fatto è successo intorno alle 20, in zona ‘Posta del Fosso’, nei pressi dell'ingresso cittadino Manfredonia Centro.Un incidente autonomo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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