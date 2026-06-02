Scontro scooter-auto a Manfredonia perde la vita un 14enne

Da ilsipontino.net 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ragazzo di 14 anni è deceduto in un incidente tra uno scooter e un’auto a Manfredonia, in Località Posta del Fosso, sulla strada che conduce a Manfredonia Centro. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio, ma non sono stati forniti dettagli sulle cause. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma il giovane è stato dichiarato morto poco dopo. La polizia ha avviato accertamenti per chiarire la dinamica.

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Un ragazzo di 14 anni a Manfredonia ha perso la vita in un tragico incidente tra uno scooter ed un auto in Località Posta del Fosso, uscita Manfredonia Centro. Il mezzo a due ruote, con due minori a bordo, si è scontrato, per cause ancora da. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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