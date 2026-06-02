Tragedia all' uscita di Manfredonia Centro | 14enne perde la vita nell' impatto tra uno scooter e un' auto

Un ragazzo di 14 anni è morto e un altro di 15 è rimasto gravemente ferito in un incidente a Manfredonia, avvenuto all'uscita di Manfredonia Centro. L’incidente ha coinvolto uno scooter e una Fiat Panda.

Tragedia a Manfredonia, dove un ragazzino di appena 14 anni è deceduto e un altro, di un anno più grande, è rimasto gravemente ferito nell'impatto avvenuto tra lo scooter sul quale viaggiavano e una Fiat Panda.Il fatto è successo intorno alle 20 di oggi, all'uscita Manfredonia Centro, a pochi km. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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