Incidente in scooter a Sorrento la vittima è la chef Maria Rosaria Fontana; grave il collega alla guida
Una donna di 48 anni, chef in un ristorante di Sorrento, è morta in un incidente avvenuto nella notte tra l’1 e il 2 giugno. La vittima viaggiava in scooter e si è scontrata con un altro veicolo, guidato da un collega, che si trova in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine.
Si chiamava Maria Rosaria Fontana la donna morta in un incidente stradale a Sorrento nella notte tra l'1 e il 2 giugno; la donna lavorava come chef in un ristorante della città. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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