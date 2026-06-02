Sorrento incidente scooter-auto in via degli Aranci | muore una donna grave il giovane conducente
Una donna di 63 anni è deceduta sul colpo in un incidente tra scooter e auto in via degli Aranci a Sorrento. Il giovane di 18 anni alla guida del veicolo coinvolto è stato trasportato in ospedale in condizioni gravi e si trova in prognosi riservata. L’incidente è avvenuto questa mattina, ancora in fase di accertamento. La strada è stata chiusa temporaneamente per i rilievi delle forze dell’ordine.
La vittima, 63 anni, è morta sul colpo. Il ragazzo alla guida del mezzo, 18 anni, è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Sorrento. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie e thread social correlati
Tragedia a Sorrento, scooter contro auto: muore una donna, grave il conducenteUn incidente stradale a Sorrento si è verificato oggi in via degli Aranci, coinvolgendo uno scooter e un’auto.
Roma, scontro tra auto e scooter a Fiumicino: muore 53enne grave donnaUn incidente tra un'auto e uno scooter si è verificato a Fiumicino, nella zona di Tragliatella, sabato 30 maggio.
Temi più discussi: Sorrento, incidente scooter-auto in via degli Aranci: muore una donna, grave il giovane conducente; Incidente mortale nella notte a Sorrento, morta una 65enne grave un giovane; Sorrento, auto contro scooter: è morta una donna, grave un ventenne; Tragedia nella notte, auto contro scooter: morta la passeggera del mezzo a due ruote.
Incidente tra Piano di Sorrento e Sant’Agnello: scontro auto-scooter, carabinieri sul posto positanonews.it/2026/05/incide… #IncidentiStradali #PianoDiSorrento #SantAgnello #SicurezzaStradale #Cronaca x.com
#Cronaca #Viabilità Scontro tra auto e scooter a Piano di Sorrento: incidente al bivio per la salita di Zio Sam, soccorsi in arrivo facebook
Sorrento, incidente scooter-auto in via degli Aranci: muore una donna, grave il giovane conducenteUn impatto violento, in piena via degli Aranci. Lo scooter si schianta contro un'auto in marcia e per la passeggera non c'è nulla da fare: muore sul colpo. È successo a Sorrento, dove i carabinieri ... fanpage.it
Sorrento, scooter contro un’auto: perde la vita donna di 65 anniSorrento - Una nuova tragedia della strada scuote la Penisola Sorrentina. Una donna di 65 anni ha perso la vita nella notte a Sorrento in seguito a un ... cronachedellacampania.it