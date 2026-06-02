Sorrento incidente scooter-auto in via degli Aranci | muore una donna grave il giovane conducente

Notizia in breve

Una donna di 63 anni è deceduta sul colpo in un incidente tra scooter e auto in via degli Aranci a Sorrento. Il giovane di 18 anni alla guida del veicolo coinvolto è stato trasportato in ospedale in condizioni gravi e si trova in prognosi riservata. L’incidente è avvenuto questa mattina, ancora in fase di accertamento. La strada è stata chiusa temporaneamente per i rilievi delle forze dell’ordine.