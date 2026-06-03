incidente in a1 oggi scontro tra due mezzi pesanti code chilometriche distribuita acqua agli automobilisti

Oggi sull'A1, tra Orvieto e Chiusi Chianciano Terme, si è verificato uno scontro tra due mezzi pesanti, causando un blocco del traffico in direzione Firenze. Le auto sono rimaste ferme con code che si sono estese per chilometri. Sul posto sono state distribuite bottiglie d'acqua agli automobilisti in attesa. La circolazione è rimasta interrotta per diverse ore, provocando disagi e lunghe attese lungo il tratto interessato.

Orvieto, 3 giugno 2026 – Pomeriggio di passione per chi viaggia in A1. A causa di un incidente tra due mezzi pesanti nel tratto compreso tra Orvieto e Chiusi Chianciano Terme, in direzione Firenze, si è generato un blocco che ha causato lunghissime code. I due camion si sono tamponati: non ci sono feriti, ma il traffico è andato in tilt. Cosa succede. I mezzi sono stati indirizzati su una corsia, riferisce Autostrade per l'Italia. Spiegando che è in corso la distribuzione dell'acqua alle persone in coda. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale ed il personale del quinto tronco di Fiano di Autostrade per l'Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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