Scontro tra mezzi pesanti in tangenziale | due feriti e code

Un incidente tra mezzi pesanti si è verificato questa mattina sulla tangenziale di Bologna, provocando due persone ferite e formando lunghe code. La polizia ha disposto la chiusura dello svincolo ‘5’ Quartiere Lame, vicino alla Pescarola, per consentire i soccorsi e le operazioni di rimozione dei mezzi coinvolti. La situazione ha creato disagi alla viabilità lungo questa tratta.

Un incidente stradale lungo la tangenziale a Bologna causa code e la chiusura dello svincolo ‘5’ Quartiere Lame, all'altezza della Pescarola. Poco dopo le 14 di martedì, due autoarticolati si sono scontrati sulla rampa in direzione di San Lazzaro e, stando alle prime informazioni, i conducenti.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Siena-Bettolle, due feriti nello scontro fra mezzi pesantiDue furgoni che, a causa dell'urto, si sono ribaltati occupando gran parte della sede stradale: i conducenti trasportati alle Scotte CASTELNUOVO... Incidente sulla Tangenziale esterna a Milano: scontro tra auto con 4 feriti, lunghe codeIncidente stradale sulla Teem sulla corsia in direzione Sud: scontro tra auto con 4 feriti.