Oggi sull'autostrada A1 tra Roma e Monte San Savino si è verificato un incidente che ha coinvolto un'auto e un camion. L’incidente si è verificato tra le province di Arezzo e Siena, causando code che si estendono per diversi chilometri in entrambe le direzioni. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, e le autorità hanno chiuso temporaneamente una corsia per gestire la viabilità. La circolazione rimane rallentata mentre vengono effettuate le operazioni di rimozione dei mezzi coinvolti.

Arezzo, 28 aprile 2026 – Incidente in A1 tra Roma e Monte San Savino, tra le province di Arezzo e Siena: si sono scontrati un’auto e un camion. Accade intorno alle 18.30. Sono interessate entrambe le carreggiate, sia quella in direzione Firenze che quella in direzione Roma. Fino a sei i km di coda in direzione Roma tra Monte San Savino e Valdichiana e cinque km di coda in direzione Bologna tra Chiusi e Monte San Savino. I km sono poi rapidamente arrivati a 7. Molti i disagi per gli automobilisti, mentre intanto sono intervenuti i mezzi di soccorso: 118, vigili del fuoco, polizia stradale e personale di Autostrade per l’Italia....🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incidente in A1 oggi: scontro fra camion e auto, code di chilometri nelle due direzioni

MAXI INCIDENTE IN GALLERIA SULL’’A1: SCONTRO TRA TIR. UN MORTO E CHIUSA L’AUTOSTRADA

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