Incidente a San Cristoforo muore il 19enne rimasto ferito venti giorni fa | Procura apre inchiesta

Da cataniatoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un giovane di 19 anni, rimasto gravemente ferito in un incidente stradale a San Cristoforo due settimane fa, è deceduto. La procura ha aperto un'inchiesta sul caso. Il ragazzo era rimasto coinvolto nello scontro e aveva subito gravi ferite. Le autorità stanno ora indagando sulle cause dell’incidente e sulle eventuali responsabilità. La vittima si trovava in sella a una motocicletta al momento dello scontro.

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Non ce l'ha fatta il motociclista di 19 anni rimasto gravemente ferito, venti giorni fa, in un incidente stradale nello storico rione San Cristoforo. Il giovane è deceduto nella notte all'ospedale Garibaldi Centro, dove si trovava ricoverato. Sulla vicenda la Procura etnea ha aperto un'inchiesta. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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