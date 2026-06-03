Incidente a San Cristoforo muore il 19enne rimasto ferito venti giorni fa | Procura apre inchiesta

Notizia in breve

Un giovane di 19 anni, rimasto gravemente ferito in un incidente stradale a San Cristoforo due settimane fa, è deceduto. La procura ha aperto un'inchiesta sul caso. Il ragazzo era rimasto coinvolto nello scontro e aveva subito gravi ferite. Le autorità stanno ora indagando sulle cause dell’incidente e sulle eventuali responsabilità. La vittima si trovava in sella a una motocicletta al momento dello scontro.