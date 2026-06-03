Incidente a San Cristoforo muore il 19enne rimasto ferito venti giorni fa | Procura apre inchiesta
Un giovane di 19 anni, rimasto gravemente ferito in un incidente stradale a San Cristoforo due settimane fa, è deceduto. La procura ha aperto un'inchiesta sul caso. Il ragazzo era rimasto coinvolto nello scontro e aveva subito gravi ferite. Le autorità stanno ora indagando sulle cause dell’incidente e sulle eventuali responsabilità. La vittima si trovava in sella a una motocicletta al momento dello scontro.
Non ce l'ha fatta il motociclista di 19 anni rimasto gravemente ferito, venti giorni fa, in un incidente stradale nello storico rione San Cristoforo. Il giovane è deceduto nella notte all'ospedale Garibaldi Centro, dove si trovava ricoverato. Sulla vicenda la Procura etnea ha aperto un'inchiesta. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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