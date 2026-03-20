Neonata muore dopo il parto | Procura apre inchiesta

La Procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta dopo la morte di una neonata avvenuta poco dopo il parto. La neonata è stata trasferita d’urgenza dall’ospedale Barone Lombardo di Canicattì all’Ospedale Umberto I di Enna, dove è deceduta. L’indagine è stata avviata per accertare le cause del decesso e verificare eventuali responsabilità.

La Procura di Agrigento ha attivato un’indagine formale dopo la morte improvvisa di una neonata trasferita d’urgenza dall’ospedale Barone Lombardo di Canicattì all’Ospedale Umberto I di Enna. Le cartelle cliniche della bambina e della madre sono state sequestrate per ricostruire le dinamiche che hanno portato al decesso, mentre è stata ordinata l’autopsia del corpo della piccola. L’evento si è consumato in un contesto sanitario complesso, dove il passaggio da una struttura all’altra non ha impedito l’esito tragico. I genitori, residenti a Ravanusa, vivono uno stato di profondo shock emotivo e cercano risposte precise su eventuali negligenze nella gestione medica iniziale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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