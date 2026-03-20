Una neonata è deceduta quattro giorni dopo il parto nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Careggi. La notizia è stata resa nota il 20 marzo 2026, quando la procura ha aperto un'inchiesta per fare chiarezza sulla vicenda. La bambina è morta nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale fiorentino.

Firenze, 20 marzo 2026 – Una neonata è morta a quattro giorni dal parto nel reparto di terapia intensiva all’ospedale di Careggi. I l decesso della piccola è avvenuto domenica scorsa, e la procura di Firenze nei giorni scorsi ha aperto un fascicolo d’inchiesta contro ignoti per omicidio colposo in ambito sanitario. Massimo riserbo dagli inquirenti. Il pm titolare dell’inchiesta ha disposto un accertamento tecnico per individuare le cause del decesso: ha dato incarico al medico legale e a un consulente specialista in neonatologia. Il loro compito sarà quello di accertare se nelle varie fasi del parto siano state commesse azioni che possano aver provocato la morte della piccola o se non sia stato fatto qualcosa che avrebbe potuto salvarla. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tragedia a Careggi, neonata muore 4 giorni dopo il parto. E la procura apre un’inchiesta

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