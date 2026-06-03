Incidente a Cuorgné | donna investita sul marciapiedi da un' auto senza conducente è in condizioni serie
Una donna di 75 anni è stata investita da un'auto senza conducente mentre passeggiava sul marciapiedi di via Milite Ignoto a Cuorgné, vicino all’ufficio postale e alla sua abitazione. L'incidente è avvenuto a mezzogiorno di mercoledì 3 giugno 2026. La donna è rimasta ferita in modo grave e soccorsa sul posto. Le forze dell'ordine stanno indagando sulla dinamica dell’accaduto.
Un'italiana di 75 anni è stata investita da un'auto senza conducente a bordo all'ora di pranzo di oggi, mercoledì 3 giugno 2026, mentre si trovava sul marciapiedi di via Milite Ignoto a Cuorgné, nei pressi dell'ufficio postale della città e non lontano dalla sua abitazione. Secondo una prima. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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