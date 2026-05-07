Incidente a Torino | donna investita da un' auto disagi al traffico in zona

Nel pomeriggio di giovedì 7 maggio, in zona San Salvario a Torino, una donna è stata investita da un'auto intorno alle 14.30. L’incidente ha causato disagi al traffico nella zona, con le forze dell’ordine sul posto per gestire la situazione e intervenire. Al momento, non sono stati forniti dettagli sulle condizioni della donna o sulle circostanze dell’incidente.

Una donna è stata investita da un'auto in San Salvario a Torino intorno alle 14.30 di giovedì 7 maggio. L’incidente è avvenuto tra via Valperga Caluso e via Saluzzo, nella zona del liceo statale Regina Margherita.Il sinistro ha provocato disagi al traffico. In zona sono intervenute due pattuglie.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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