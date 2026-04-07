Terribile incidente a Grangia di Traves | donna investita da un' auto morta Domitilla Bonfadini

Nel primo pomeriggio di oggi, martedì 7 aprile 2026, sulla provinciale 1 in frazione Grangia di Traves si è verificato un grave incidente. Una donna è stata investita da un'auto e, nonostante i soccorsi, è deceduta. La vittima si chiamava Domitilla Bonfadini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per gestire la situazione e avviare le indagini.

Inutili i soccorsi e il trasporto in ospedale. Il conducente della vettura si è subito fermato Un terribile incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, martedì 7 aprile 2026, sulla provinciale 1 in frazione Grangia di Traves. Domitilla Bonfadini, 94enne del posto, è stata investita da un'auto Fiat Panda condotta da un italiano sulla sessantina. Le sue condizioni sono apparse gravissime fin da subito. I sanitari della Croce Reale, intervenuti sul posto con un'ambulanza per conto del 118 Azienda Zero, l'hanno trasportata in un'area che è stata raggiunta dall'elisoccorso. Quest'ultimo ha tentato un disperato tentativo di trasferimento all'ospedale di Ciriè dove però i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della paziente. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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Terribile incidente a Torino Borgo Po: donna investita da un'auto, è in condizioni criticheUn terribile incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, venerdì 6 marzo 2026, all'incrocio tra corso Casale e via Bricca a Torino.