Incidente a Ceciliano quattro persone ferite

Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto intorno alle 19 nella frazione di Ceciliano, ad Arezzo.

Un incidente si è verificato intorno alle 19 di questa sera, 3 giugno, nella frazione di Ceciliano ad Arezzo. Coinvolte due automobili. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con l'ambulanza della Misericordia di Subbiano e due ambulanze della Croce Bianca di Arezzo, oltre a vigili del. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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