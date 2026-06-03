Incidente a Ceciliano quattro persone ferite

Da arezzonotizie.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto intorno alle 19 nella frazione di Ceciliano, ad Arezzo.

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Un incidente si è verificato intorno alle 19 di questa sera, 3 giugno, nella frazione di Ceciliano ad Arezzo. Coinvolte due automobili. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con l'ambulanza della Misericordia di Subbiano e due ambulanze della Croce Bianca di Arezzo, oltre a vigili del. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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