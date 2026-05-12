Grave incidente ad Anzola d’Ossola | tre persone ferite

Da novaratoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi ad Anzola d'Ossola si è verificato un grave incidente stradale lungo via Megolo, che ha coinvolto due automobili e provocato il ferimento di tre persone. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato assistenza alle persone coinvolte. Le autorità stanno raccogliendo le testimonianze e ricostruendo la dinamica dell’incidente. Nessuna informazione è stata ancora diffusa sulle condizioni delle persone ferite.

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Un incidente stradale ha coinvolto due automobili nel pomeriggio di oggi ad Anzola d'Ossola, lungo via Megolo. Lo scontro, avvenuto per cause ancora in corso di accertamento, ha causato il ferimento di tre persone e ha richiesto un massiccio dispiegamento di mezzi di soccorso.L'incidenteL’allarme.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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