Grave incidente ad Anzola d’Ossola | tre persone ferite

Oggi ad Anzola d'Ossola si è verificato un grave incidente stradale lungo via Megolo, che ha coinvolto due automobili e provocato il ferimento di tre persone. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato assistenza alle persone coinvolte. Le autorità stanno raccogliendo le testimonianze e ricostruendo la dinamica dell’incidente. Nessuna informazione è stata ancora diffusa sulle condizioni delle persone ferite.

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