Violenta rissa davanti al bar persone ferite e un cutter sequestrato | quattro denunciati

Nel centro di Ravenna si è verificata una violenta rissa davanti a un bar, coinvolgendo più persone. Durante l’episodio alcune persone sono rimaste ferite e le forze dell’ordine hanno sequestrato un cutter. Quattro persone sono state denunciate in relazione ai fatti. La vicenda ha attirato l’attenzione degli agenti, che hanno poi avviato le indagini per chiarire l’accaduto.

Momenti di tensione nel centro di Ravenna, dove una rissa tra più persone è scoppiata nei pressi di un bar. I carabinieri della Compagnia di Ravenna hanno deferito in stato di libertà quattro persone, tutte straniere, per i reati di rissa aggravata, porto abusivo di armi o oggetti atti ad.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Violenta rissa per strada: volano cazzotti, due persone ferite al voltoCERTALDO Una rissa scoppiata nel cuore della notte con un bilancio di due persone ferite in modo più grave, di cui una portata in pronto soccorso, e... Violenta rissa tra sei persone in un locale del centro di Ravenna, denunciati due giovaniDue cittadini tunisini fermati per spaccio e due persone denunciate per rissa: questo il bilancio delle ultime operazioni di controllo del territorio... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Aggredito dal branco, muore davanti al figlio 11enne a Massa. Fermati tre giovani, uno è minorenne; Rissa tra giovanissimi davanti una scuola a Pavia. Intervento dei Carabinieri: quattro denunciati, tre minorenni coinvolti; Giacomo Bongiorni, uno dei fermati: Ha dato una testata al mio amico, non lo abbiamo sfiorato; Omicidio Enzo Ambrosino, svolta nelle indagini: arrestati due uomini coinvolti nella rissa. Enzo Ambrosino, due arresti per la rissa che ha portato all’omicidioSono un 65enne e un 27enne, bloccati in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare: da chiarire il loro ruolo nella violenta zuffa. Oggi l’interrogatorio del presunto killer ... ilgiorno.it Varese, rissa in strada: accoltellato a morte un 30enne e due feritiÈ di un morto e due feriti il bilancio di una violenta rissa avvenuta questa notte in strada a Induno Olona, nel Varesotto: vittima un 30enne, mentre altre due persone, padre e figlio, sono stati rico ... msn.com All’origine di una violenta rissa tra una decina di giovani forse un furto (o un tentativo) di un cellulare, ma anche su questo aspetto gli investigatori dovranno fare chiarezza - facebook.com facebook