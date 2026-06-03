Un’inchiesta ha scoperto come alcuni clan mafiosi utilizzino l’ecobonus per riciclare denaro sporco, collegando attività commerciali come bar ai crediti fiscali. Le indagini hanno evidenziato reti criminali che manipolano il sistema di incentivi fiscali per ottenere profitti illeciti. Sono stati identificati soggetti coinvolti nel trasferimento di crediti fiscali, facilitando la trasformazione di incentivi statali in denaro illecito. Le autorità continuano le verifiche su queste operazioni sospette.

Come fanno i clan a trasformare l'ecobonus in denaro sporco?. Chi sono i soggetti che collegano i bar ai crediti fiscali?. Quali meccanismi usano i boss per infiltrarsi nel mercato edilizio?. Perché i nuovi bonus per la sostenibilità sono così vulnerabili?.? In Breve Massimo Carminati frequenta i bar appartenenti all'impero di Cavalletti nel nord Italia.. Giancarlo Vestiti, boss del clan Senese, è rientrato in carcere pochi giorni fa.. L'ecobonus viene usato per creare flussi finanziari illeciti nel settore ristrutturazioni.. Le intercettazioni collegano i circuiti criminali ai crediti d'imposta per edilizia verde.. L’inchiesta Hydra svela il legame tra i crediti fiscali e il consorzio mafioso al nord. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Inchiesta Hydra: l’ecobonus tra clan mafiosi e crediti fiscali

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La recita di Giorgia in foto col boss tesserato nei patrioti

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