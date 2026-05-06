Un'indagine complessa coinvolge traffico di droga, crediti fiscali falsi e società sotto esame di diverse procure italiane. Tra gli episodi al centro delle verifiche c’è anche l’arresto di una persona, ritenuta collegata alle attività illecite. Le indagini si sono concentrate su più fronti, analizzando transazioni sospette e rapporti tra soggetti coinvolti nel giro di affari illegali. La situazione continua ad essere oggetto di approfondimenti da parte delle autorità.

Tempo di lettura: 2 minuti Un’inchiesta che intreccia traffico internazionale di droga, crediti fiscali inesistenti e società finite sotto la lente di più procure italiane. È questo il quadro emerso dall’operazione della Guardia di Finanza di Salerno, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, che ha portato all’esecuzione di otto misure cautelari in carcere e a dieci perquisizioni tra le province di Salerno, Avellino, Napoli, Caserta e Latina. Le indagini, avviate nel maggio 2025 dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, hanno consentito di smantellare un’organizzazione ritenuta attiva nel traffico di sostanze stupefacenti tra Campania e resto d’Italia, con ramificazioni anche all’estero e collegamenti con ambienti criminali vicini al clan Fezza-De Vivo dell’Agro nocerino-sarnese.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Tra droga e crediti fiscali falsi: arrestato Gianluca Alfieri

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