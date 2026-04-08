Al Senato si sono verificati momenti di tensione dopo che un collaboratore di giustizia ha fatto riferimento a diversi esponenti della maggioranza, tra cui alcuni membri di spicco. L’attenzione si concentra sui possibili legami tra politica e ambienti criminali, portando a un acceso confronto tra i presenti. La situazione ha suscitato reazioni e richieste di chiarimenti, mentre le indagini proseguono per approfondire i collegamenti indicati.

Il Senato diventa il teatro di un duro scontro dopo che un collaboratore di giustizia ha menzionato diversi esponenti della maggioranza, includendo Giorgio Mulè e Nicola Molteni. Le rivelazioni avvengono nell’ambito dell’operazione Hydra della Procura di Milano, volta a mappare i legami tra politica e criminalità. La tensione è esplosa durante i lavori della commissione Affari Costituzionali di Palazzo Madama. Il senatore del Pd Marco Meloni ha chiesto spiegazioni al sottosegretario agli Interni Molteni su un articolo riguardante queste accuse, scatenando una reazione violenta da parte dei colleghi di maggioranza. Il clima è degenerato rapidamente in un botta e risposta aggressivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Operazione Hydra: caos al Senato per i legami tra politica e clan

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