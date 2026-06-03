Inchiesta Core il paradosso del carcere | Una promozione che fa curriculum

Per gli uomini del clan Guadadiello, il carcere di Borgo San Nicola rappresentava una tappa importante per la loro attività criminale, più che una punizione. La promozione all’interno del carcere veniva considerata un modo per migliorare il proprio curriculum criminale, secondo quanto emerso dall’inchiesta. La presenza di questa dinamica evidenzia come alcuni detenuti vedessero il periodo di detenzione come un’opportunità di crescita e di rafforzamento delle proprie reti illecite.

LECCE - Oltre la sbarra, oltre il timore della cella. Per gli uomini del clan Guadadiello, finire nel penitenziario di Borgo San Nicola non era la fine di un percorso, ma una tappa fondamentale per la propria crescita criminale. L’inchiesta “Core”, coordinata dalla Dda di Lecce, spalanca le porte. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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