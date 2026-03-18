Intel ha annunciato due nuovi processori della serie Core Ultra 200HX Plus, specificamente sviluppati per migliorare le performance dei notebook dedicati al gaming. Questi processori contano 24 core e raggiungono una frequenza massima di 5,5 GHz. La presentazione è stata fatta recentemente dall’azienda, senza ulteriori dettagli su disponibilità o prezzi.

Intel ha appena svelato due nuovi processori della serie Core Ultra 200HX Plus, progettati specificamente per potenziare le prestazioni dei notebook da gaming. Questi chip, basati sull’architettura Arrow Lake Refresh, promettono incrementi significativi nella velocità di elaborazione e nell’efficienza energetica. La disponibilità imminente nei dispositivi di vari produttori segna un passo avanti cruciale per il mercato del mobile gaming. La presentazione ufficiale avviene in un momento in cui la domanda per hardware potente è in costante crescita tra gli utenti che cercano prestazioni elevate anche in formato portatile. I nuovi modelli, identificati come Core Ultra 9 290HX Plus e Core Ultra 7 270HX Plus, rappresentano l’evoluzione naturale della tecnologia precedente, offrendo miglioramenti mirati all’esperienza utente finale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Intel Core Ultra 200HX Plus: 24 core e 5,5 GHz per il gaming

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