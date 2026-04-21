In carcere per 30 giorni il soldato israeliano che ha demolito la statua di Gesù in Libano E l’Idf ne fa installare una nuova

Un soldato israeliano è stato condannato a 30 giorni di carcere dopo aver demolito una statua di Gesù in Libano. La stessa forza militare ha fatto installare una nuova statua al suo posto. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori commenti sul caso. La vicenda ha attirato l’attenzione sui provvedimenti disciplinari adottati all’interno dell’esercito israeliano.

Cacciati dall’esercito e condannati a 30 giorni di carcere. È la punizione cui sono stati condannati i due soldati israeliani protagonisti della distruzione di una statua di Gesù a Debel, nel sud del Libano: quello che ha materialmente preso a martellate la statua e il commilitone che ha fotografato la “bravata”. Altri sei soldati israeliani che hanno assistito alla scena e non sono intervenuti sono stati convocati, altre misure potrebbero essere prese dai comandi militari nei loro confronti. Nell’insieme i soldati coinvolti, ha fatto sapere l’esercito, «hanno deviato completamente dagli ordini e dai valori dell’Idf». Le pene comminate sono il risultato di un’indagine lampo condotta dall’Idf dopo lo scandalo internazionale destato dalle foto dell’azione del soldato israeliano a Debel rimbalzate sui social.🔗 Leggi su Open.online

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