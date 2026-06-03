Inchiesta caporalato al nuovo consolato Usa | scatta la protesta dei sindacati davanti al cantiere
Mercoledì mattina, alle 9.30, sindacalisti e lavoratori hanno organizzato un presidio davanti al cantiere del nuovo consolato statunitense a Milano, in via Achille Papa. La protesta si è svolta in risposta a un’inchiesta sul caporalato che coinvolge l’area di costruzione. Nessuna altra azione è stata comunicata, e il presidio si è concluso nel rispetto delle norme di sicurezza.
Mercoledì mattina, a partire dalle ore 9.30, i lavoratori e i rappresentanti sindacali si sono riuniti in un presidio di protesta davanti ai cancelli del cantiere per la costruzione del nuovo consolato degli Stati Uniti a Milano, in via Achille Papa. La mobilitazione, indetta congiuntamente dalle. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
LAVORO, SALA: INCHIESTA CAPORALATO CONSOLATO USA, BRUTTA PAGINA BENE FAR LUCE
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