Inchiesta caporalato al nuovo consolato Usa | scatta la protesta dei sindacati davanti al cantiere

Notizia in breve

Mercoledì mattina, alle 9.30, sindacalisti e lavoratori hanno organizzato un presidio davanti al cantiere del nuovo consolato statunitense a Milano, in via Achille Papa. La protesta si è svolta in risposta a un’inchiesta sul caporalato che coinvolge l’area di costruzione. Nessuna altra azione è stata comunicata, e il presidio si è concluso nel rispetto delle norme di sicurezza.