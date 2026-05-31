Un manager turco di Caddell Construction è stato fermato a Milano nell’ambito di un’indagine sul caporalato legato a un cantiere del Consolato Usa. I pubblici ministeri hanno deciso il fermo per il rischio di fuga. L’indagato è coinvolto nel procedimento che riguarda lavori di restauro e costruzione presso il sito diplomatico. La misura cautelare è stata disposta dai magistrati Paolo Storari e Mauro Clerici.

I pm di Milano Paolo Storari e Mauro Clerici hanno disposto il fermo per pericolo di fuga di Ulas Demir, indagato nell’inchiesta sul caporalato per il restauro e la costruzione del nuovo Consolato Usa di Milano insieme alla società americana Caddell Construction Co. Demir, uno dei manager della branca italiana di Caddell, è stato fermato all’aeroporto di Orio al Serio. Dopo il controllo giudiziario del 29 maggio in cui sono state riscontrate “numerose violazioni” nel cantiere Demir, intercettato, ha avuto una telefonata con un interlocutore sconosciuto, in cui - secondo i pm - è “chiara la volontà di fuggire” del manager turco, che il giorno dopo, ovvero ieri, ha acquistato un biglietto aereo. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Fermo a Milano per il manager turco di Caddell Construction nell’inchiesta sul caporalato al cantiere del Consolato Usa

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