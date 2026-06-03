Incertezza Beko i sindacati chiedono un tavolo al Mimit | Serve un piano

Notizia in breve

I lavoratori della Beko di Comunanza sono tornati in fabbrica dopo una settimana di fermo produttivo coperto da cassa integrazione. I sindacati chiedono un tavolo al Ministero delle imprese e del made in Italy per definire un piano. La situazione resta incerta e le parti attendono risposte ufficiali. Nessuna comunicazione è stata ancora rilasciata sulle future attività dello stabilimento.