Incertezza Beko i sindacati chiedono un tavolo al Mimit | Serve un piano
I lavoratori della Beko di Comunanza sono tornati in fabbrica dopo una settimana di fermo produttivo coperto da cassa integrazione. I sindacati chiedono un tavolo al Ministero delle imprese e del made in Italy per definire un piano. La situazione resta incerta e le parti attendono risposte ufficiali. Nessuna comunicazione è stata ancora rilasciata sulle future attività dello stabilimento.
Ascoli, 3 giugno 2026 – Dopo una settimana di fermo produttivo coperto dalla cassa integrazione, oggi i lavoratori della Beko di Comunanza tornano in fabbrica. Lo stabilimento piceno riapre i cancelli al termine di un periodo particolarmente delicato, segnato da nuove giornate di sospensione dell’attività concordate tra azienda e rappresentanze sindacali. Una ripresa che rappresenta certamente un segnale positivo per il territorio, ma che non basta a cancellare le preoccupazioni che continuano ad accompagnare il futuro del sito produttivo. L’accordo sindacale sottoscritto nei giorni scorsi ha previsto ulteriori giornate di fermo, coperte dalla cassa integrazione guadagni straordinaria, nell’ambito di una situazione che resta complessa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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