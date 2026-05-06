Menarini | 13 settimane di cassa integrazione i sindacati chiedono il Mimit

Da ameve.eu 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I sindacati hanno richiesto l'intervento del Ministero delle imprese e del Made in Italy per sbloccare i bandi pubblici legati al Piano Nazionale Strategico, rimasti fermi da settimane. Nel frattempo, la società farmaceutica ha usufruito di 13 settimane di cassa integrazione, mentre i bandi pubblici destinati alle risorse del piano sono ancora chiusi. La situazione interessa le aziende coinvolte e le risorse già allocate ma non ancora utilizzate.

? Cosa scoprirai Perché le risorse del Piano Nazionale Strategico sono rimaste inutilizzate?. Chi deve intervenire per sbloccare i bandi pubblici fermi?. Come influirà la scomparsa della partnership cinese sul futuro dello stabilimento?. Quali conseguenze sociali avrà l'inerzia della Regione Campania?.? In Breve Blocco commesse e ritardi bandi pubblici causano la paralisi produttiva dello stabilimento.. Risorse del Piano Nazionale Strategico della Mobilità restano attualmente inutilizzate.. Inerzia della Regione Campania e promesse mancate durante la privatizzazione aggravano la crisi.. Scomparsa tracce partnership con soggetti cinesi alimenta le tensioni tra i lavoratori.🔗 Leggi su Ameve.eu

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