Menarini | 13 settimane di cassa integrazione i sindacati chiedono il Mimit

I sindacati hanno richiesto l'intervento del Ministero delle imprese e del Made in Italy per sbloccare i bandi pubblici legati al Piano Nazionale Strategico, rimasti fermi da settimane. Nel frattempo, la società farmaceutica ha usufruito di 13 settimane di cassa integrazione, mentre i bandi pubblici destinati alle risorse del piano sono ancora chiusi. La situazione interessa le aziende coinvolte e le risorse già allocate ma non ancora utilizzate.

? Cosa scoprirai Perché le risorse del Piano Nazionale Strategico sono rimaste inutilizzate?. Chi deve intervenire per sbloccare i bandi pubblici fermi?. Come influirà la scomparsa della partnership cinese sul futuro dello stabilimento?. Quali conseguenze sociali avrà l'inerzia della Regione Campania?.? In Breve Blocco commesse e ritardi bandi pubblici causano la paralisi produttiva dello stabilimento.. Risorse del Piano Nazionale Strategico della Mobilità restano attualmente inutilizzate.. Inerzia della Regione Campania e promesse mancate durante la privatizzazione aggravano la crisi.. Scomparsa tracce partnership con soggetti cinesi alimenta le tensioni tra i lavoratori.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Menarini: 13 settimane di cassa integrazione, i sindacati chiedono il Mimit Notizie correlate Vertenza Menarini, tredici settimane di cassa integrazione. I sindacati: "Il Mimit convochi subito il tavolo di crisi"La situazione dello stabilimento Menarini ha ormai superato il livello di guardia. Leggi anche: Dipendenti Hoepli a rischio cassa integrazione, i sindacati incontrano l’azienda: “Siamo più preoccupati di prima” Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Menarini: zero ordini, altre 13 settimane di cassa integrazione; Vertenza Menarini, tredici settimane di cassa integrazione. I sindacati: Il Mimit convochi subito il tavolo di crisi; Menarini-Flumeri, Della Pia: Condizioni insostenibili e inaccettabili. Menarinibus ferma, 13 settimane di cassa integrazione: il Mimit convochi tavolo di crisiL’allarme arriva dai segretari di Fim, Fiom, Uilm, Fismic e Uglm. «Non siamo più di fronte a semplici ritardi burocratici, ma a una vera e propria paralisi istituzionale che sta mettendo in ginocchio ... orticalab.it Solidarietà a tutti gli operai della Menarini di Flumeri in cassa integrazione. In fabbrica c'è stato in questi anni una processione di politici, dalla sinistra, al centro, alla destra con promesse mai mantenute. Tutti puntualmente spariti dopo le elezioni. Parole, sol - facebook.com facebook No al trasferimento degli uffici al Sud, è sciopero alla Menarini x.com