Crisi Electrolux tavolo al Mimit Acquaroli | Piano irricevibile e inaccettabile

Al Ministero delle Imprese si è tenuto un incontro sulla crisi di Electrolux, con un tavolo tra le parti. La regione ha definito il piano industriale presentato dall’azienda come irricevibile e inaccettabile. La proposta prevede la chiusura dello stabilimento di Cerreto d’Esi e il licenziamento di 170 dipendenti. Nessuna modifica è stata annunciata durante la riunione.

CERRETO D'ESI - Rifiuto netto del Piano industriale presentato dalla Electrolux che prevede la chiusura dello stabilimento di Cerreto d’Esi e il licenziamento di 170 dipendenti. Questo è quanto è stato ribadito da parte delle istituzioni regionali, oggi pomeriggio a Roma, nella sede del Ministero. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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Finora nessuna novità al tavolo ministeriale sulla crisi Electrolux. L’azienda ha ripetuto la posizione già espressa. E del resto mi sarei sorpreso del contrario. Vedremo x.com

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