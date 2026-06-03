Incendio auto in fiamme nel cuore del quartiere area transennata e vigili del fuoco al lavoro

Questa mattina a Monza, un'auto ha preso fuoco in via Tosi, davanti alla chiesa del Cristo Re, vicino all'oratorio. L'incendio si è verificato intorno alle 11 e ha causato l'intervento dei vigili del fuoco. L'area è stata transennata per consentire le operazioni di spegnimento. Le cause dell'incendio non sono ancora state chiarite. Nessuna persona è risultata ferita.

Tanta paura questa mattina, 3 giugno, a Monza. Intorno alle 11, per motivi ancora da chiarire, in via Tosi davanti alla chiesa del Cristo Re a pochi passi dall'oratorio, un'auto ha preso fuoco. Viste le fiamme alte dalle loro abitazioni, i residenti sono subito scesi in strada e hanno. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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Incendio alla Sanità: giostrine distrutte dalle fiamme, si batte la pista dolosa

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