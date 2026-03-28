Alberi sicurezza e nuovo impianto | il piano del X Municipio per Castel Porziano

Il X Municipio ha annunciato un piano di interventi sul verde pubblico con un focus particolare su via di Castel Porziano, considerata una strada di rilievo per il territorio dell’Infernetto e dell’intera area municipale. La pianificazione prevede interventi su alberi, sicurezza e un nuovo impianto, con l’obiettivo di migliorare le condizioni della strada e garantire maggiori standard di sicurezza.

Ostia, 29 marzo 2026 – Il X Municipio va avanti con la pianificazione degli interventi sul verde pubblico e mette al centro via di Castel Porziano, considerata un’arteria strategica per l’Infernetto e per l’intero territorio municipale. A fare il punto è il presidente Mario Falconi, che annuncia un nuovo passaggio nel percorso di riqualificazione del patrimonio arboreo locale. “Il X Municipio prosegue con determinazione le attività di pianificazione e cura del verde pubblico, concentrando l’attenzione sulle principali arterie del territorio. Tra queste, Via di Castel Porziano riveste un ruolo prioritario sia per il suo valore ambientale sia per la funzione essenziale che svolge per i residenti dell’Infernetto e dell’intero Municipio”, afferma Falconi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Buonasera a tutti. Vorrei sapere se il parcheggio davanti alla stazione di Castel Porziano è "tranquillo". Grazie abchi mi vorrà rispondere. - facebook.com facebook