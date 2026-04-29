Sigarette vietate in spiaggia a Roma | a Ostia Castel Porziano e Capocotta non si può fumare

A Roma è stata approvata una delibera che vieta il fumo di sigarette nelle spiagge di Ostia, Castel Porziano e Capocotta. La decisione, firmata da un membro del Movimento 5 Stelle, è stata approvata dal Comune e riguarda tutte le aree balneari di queste località. La misura si applica ai fumatori che si trovano in spiaggia e interessa anche le zone immediatamente vicine.

Approvata in Campidoglio la delibera a firma Ferraro (M5S), che vieta le sigarette in spiaggia a Roma. Non si può fumare sul litorale di Ostia, Castel Porziano e Capocotta.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Ostia, Castel Porziano e Capocotta: verso il divieto di fumo in spiaggiaRoma, 31 marzo 2026 – Per i divieti veri e propri servirà un’ordinanza ad hoc, ma la direzione è ormai definita. Roma vuole spiagge smoke-free: addio sigarette tra Ostia e CapocottaSulle spiagge di Roma potrebbe arrivare una piccola rivoluzione destinata a cambiare le abitudini estive: tra Ostia e Capocotta si parla sempre più... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Sigarette vietate in spiaggia, anche le elettroniche, l'ultimo divieto sul litorale di Roma; Sigarette vietate in spiaggia a Roma: a Ostia, Castel Porziano e Capocotta non si può fumare; Ostia, addio sigarette sul bagnasciuga: divieto di fumo sulle spiagge di Roma. «Sigarette vietate in spiaggia, anche le elettroniche», l'ultimo divieto sul litorale di RomaSi complicherà un po' la vita per i fumatori che passeranno l'estate sul litorale romano. È passata ieri in Aula Giulio Cesare la delibera sulle linee guida in ... ilmessaggero.it Ostia, ecco le nuove regole: vietato fumare in spiaggia (anche le sigarette elettroniche)Ieri l’approvazione «trasversale» delle nuove linee guida in una delibera M5S«Fumo proibito entro 5 metri dalla battigia». Multe fino a oltre 500 euro ... roma.corriere.it Da Ostia a Castel Porziano e Capocotta: cosa si rischia (e dove si dovrà andare per fumare) - facebook.com facebook