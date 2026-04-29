Sigarette vietate in spiaggia a Roma | a Ostia Castel Porziano e Capocotta non si può fumare

Da fanpage.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma è stata approvata una delibera che vieta il fumo di sigarette nelle spiagge di Ostia, Castel Porziano e Capocotta. La decisione, firmata da un membro del Movimento 5 Stelle, è stata approvata dal Comune e riguarda tutte le aree balneari di queste località. La misura si applica ai fumatori che si trovano in spiaggia e interessa anche le zone immediatamente vicine.

Approvata in Campidoglio la delibera a firma Ferraro (M5S), che vieta le sigarette in spiaggia a Roma. Non si può fumare sul litorale di Ostia, Castel Porziano e Capocotta.🔗 Leggi su Fanpage.it

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