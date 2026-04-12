Appartamento in fiamme nella notte | palazzina evacuata due persone in ospedale

Nella notte tra sabato e domenica, un incendio si è sviluppato all’interno di un appartamento tra via Bagnolo e via Dismano, vicino a un bar. Le fiamme hanno reso necessario evacuare una palazzina nel quartiere di Casemurate, nel territorio ravennate. Due persone sono state trasportate in ospedale a seguito delle ferite riportate durante l’incendio. L’intervento dei vigili del fuoco è durato diverse ore per domare le fiamme.

Notte di paura quella tra sabato e domenica a Casemurate, nel territorio ravennate al confine col forlivese, dove poco dopo le 2 si è sviluppato un incendio all’interno di un’abitazione situata tra via Bagnolo e via Dismano, all'altezza del bar. Per cause ancora in fase di accertamento da parte.🔗 Leggi su Forlitoday.it Scoppia l'incendio nell'appartamento: condominio evacuato nella notte, due persone in ospedaleIntervento dei Vigili del Fuoco per domare il rogo che si sarebbe sviluppato dalla cucina di un appartamento del palazzo Momenti di paura all'interno... Fiamme nella notte, paura in via degli Oleandri a Terni: due persone in ospedaleIn fiamme un’auto alimentata a gpl, intervento dei vigili del fuoco per evitare che il rogo si estendesse alla palazzina vicina L’allarme è scattato...