Incendio all' Appio Tuscolano | fiamme sul balcone Palazzina evacuata tre agenti intossicati
Un incendio si è sviluppato in una palazzina di via Appia Nuova, interessando un balcone di un appartamento. Le fiamme hanno generato molto fumo che è entrato negli ambienti circostanti. L'edificio è stato evacuato e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Durante le operazioni, tre agenti delle forze dell’ordine sono rimasti intossicati dal fumo e sono stati soccorsi sul posto. Nessuna persona è rimasta ferita gravemente.
Incendio in via Appia Nuova dove è divampato un rogo sul balcone di un appartamento con il fumo che ha invaso l’abitazione. I fatti sono accaduti poco dopo l’una di venerdì 15 maggio all’altezza del civico 608 nella zona dell'Appio Tuscolano.All’interno si trovavano un uomo e una donna. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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