Incendio all' Appio Tuscolano | fiamme sul balcone Palazzina evacuata tre agenti intossicati

Un incendio si è sviluppato in una palazzina di via Appia Nuova, interessando un balcone di un appartamento. Le fiamme hanno generato molto fumo che è entrato negli ambienti circostanti. L'edificio è stato evacuato e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Durante le operazioni, tre agenti delle forze dell’ordine sono rimasti intossicati dal fumo e sono stati soccorsi sul posto. Nessuna persona è rimasta ferita gravemente.

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