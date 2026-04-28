Gragnano incendio in casa | uomo di 79 anni muore carbonizzato

A Gragnano, un incendio in una abitazione ha causato la morte di un uomo di 79 anni. Le forze dell'ordine e i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto e, una volta entrati nella casa, hanno trovato il corpo del pensionato nella cucina, circondato dalle fiamme. La scena mostrava l’abitazione in stato di incendio ormai spento e il corpo carbonizzato all’interno. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare.

Un 79enne è morto nell'incendio della sua abitazione a Gragnano (Napoli); quando carabinieri e vigili del fuoco sono entrati in casa, hanno trovato il cadavere nella cucina avvolta dalle fiamme.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Incendio a Gragnano, morto un uomo di 74 anni: tragedia in via VivianiTragedia a Gragnano, in provincia di Napoli, dove un incendio in un appartamento è costato la vita a un uomo di 74 anni. Scoppia un incendio in appartamento a Roma: uomo resta intrappolato in casa e muoreTerribile incendio nel pomeriggio di lunedì a Roma, nella zona di Casal De Pazzi: arrivano i vigili del fuoco, ma è già troppo tardi: trovato morto... Contenuti e approfondimenti Tragedia a Gragnano: 79enne trovato morto in casa dopo incendioUn uomo di 79 anni è stato trovato morto nella sua abitazione di via Giacomo Leopardi nella città di Gragnano. ilgiornalelocale.it **Napoli: incendio in un appartamento, 79enne trovato morto in casa**Napoli , 28 apr. - (Adnkronos) - Un uomo di 79 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione di Gragnano, in provincia di Napoli. Il corpo era ... iltempo.it