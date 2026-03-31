Un incendio in un appartamento a Casalmaggiore si è verificato questa mattina poco prima delle 8, provocando la morte di un uomo di 93 anni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini per accertare le cause del rogo. La salma dell’anziano è stata trasferita all’obitorio per l’autopsia.

Casalmaggiore (Cremona), 31 marzo 2026 - Un anziano di 93 anni, Arnaldo Adorni, è morto questa mattina poco prima delle 8.30 nell' incendio della sua abitazione in via Giovanni Bosio a Casalmaggiore a Casalmaggiore, in provincia di Cremona. Le possibili cause. Secondo i primi accertamenti, ad innescare il rogo potrebbe essere stata una fiammata partita da una stufa ma è ancora tutto al vaglio degli inquirenti. Quando gli operatori del 118 sono arrivati sul posto, allertati dai vigili del fuoco, l'anziano era ancora vivo ma è morto poco dopo. Appartamento inagibile. L'appartamento è inagibile e sono in corso le operazioni di messa in sicurezza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Casalmaggiore, incendio in un appartamento: muore anziano di 93 anni

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