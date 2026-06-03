Incendio a Bagheria fiamme in Contrada Monaco | a fuoco anche alcuni rifiuti abbandonati in via del Fonditore

Un incendio è divampato questa mattina alle 10.30 in Contrada Monaco, nel territorio di Bagheria. Le fiamme interessano anche alcuni rifiuti abbandonati in via del Fonditore. Le squadre di vigili del fuoco sono ancora sul posto per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non sono stati segnalati feriti. Le operazioni di spegnimento sono in corso.

Incendio in corso da questa mattina alle 10.30 nel territorio di Bagheria, divampato in località Contrada Monaco, dove le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono ancora attive. Il rogo sarebbe stato in parte domato, ma il fronte delle fiamme si è esteso fino alla vicina via del. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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