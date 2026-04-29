L' inferno di fuoco incenerisce rotoballe e rifiuti Incendio spento dopo una lunga battaglia con le fiamme

Nel primo pomeriggio di martedì, un incendio si è sviluppato in via Castelfalcino, a San Tomè, interessando rotoballe e rifiuti. Le fiamme si sono propagate rapidamente, dando vita a un incendio che ha richiesto un intervento prolungato per essere domato. Dopo molte ore di lavoro, le squadre di vigili del fuoco sono riuscite a spegnere le fiamme e a mettere sotto controllo la situazione.

E' scoppiato nel pomeriggio di martedì un incendio che ha interessato rotoballe e rifiuti in via Castelfalcino, a San Tomè. I Vigili del fuoco hanno operato con quattro squadre, insieme al personale del Gruppo operativo speciale (Gos) per le operazioni di smassamento del materiale bruciato con.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Spento dopo 26 ore l'incendio a Caneva: coinvolti oltre 500 rotoballe di fienoSi sono concluse alle 20, dopo oltre 26 ore di lavoro, le operazioni di spegnimento dell’incendio che si è diffuso su 500 rotoballe di fieno in... Spento dopo 26 ore l'incendio a Caneva: coinvolte oltre 500 rotoballe di fienoSi sono concluse alle 20, dopo oltre 26 ore di lavoro, le operazioni di spegnimento dell’incendio che si è diffuso su 500 rotoballe di fieno in... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Inferno all'alba a San Siro: incendio brucia un appartamento, l'intero palazzo evacuato in strada; Inferno di fuoco distrugge la casa di un disoccupato: avviate le indagini; Incendio in garage, paura ad Amaseno; Inferno di fuoco in azienda. Il sindaco: Tenete le finestre chiuse. Inferno di fuoco tra barche e gommoni: notte di paura nel CasertanoUna colonna di fumo visibile a chilometri di distanza, sirene nella notte e fiamme che divorano un intero capannone a Castel Volturno ... ilgiornalelocale.it Inferno di fuoco distrugge la casa di un disoccupato: avviate le indaginiI pompieri non si sono pronunciati sulle cause della scintilla iniziale. Il quarantottenne è stato già sentito dai poliziotti per capire se abbia avuto o meno problemi o dissidi con qualcuno ... agrigentonotizie.it Incendio doloso nella notte in via Cavour: distrutti i cavi telefonici vicino al Comune di Gallarate. - facebook.com facebook Un incendio causato probabilmente da un corto circuito ha richiamato l’attenzione de residenti. In via Aquaderni due auto distrutte e un camper andato a fuoco. x.com