A Nuoro è stato presentato un piano per contrastare gli incendi in Sardegna. L’obiettivo è rafforzare la collaborazione tra agricoltori e istituzioni per prevenire e gestire gli incendi boschivi. Durante l'incontro sono previste discussioni su strategie operative, interventi di prevenzione e misure di sicurezza. Il piano mira a coordinare risorse e azioni sul territorio per ridurre i rischi di incendi e migliorare la risposta in caso di emergenza.

Come può l'alleanza tra agricoltori e istituzioni fermare il fuoco?. Quali strategie concrete verranno discusse all'incontro di Nuoro?. Perché la distruzione dei boschi minaccia l'economia delle zone interne?. Quanti ettari di territorio sardo rischiano di bruciare nell'estate 2026?.? In Breve Incontro giovedì 4 giugno presso l'Istituto Bernardo Brau di Nuoro. Partecipano i sindaci Fenu e Ciccolini con gli assessori Laconi e Agus. Protezione Civile e Vigili del Fuoco coordinano i soccorsi con Merella e Corrao. Nel 2025 l'Italia ha perso 94.070 ettari di foreste rispetto al 2024. Nuoro, giovedì 4 giugno: Coldiretti convoca istituzioni e agricoltori per fermare la piaga degli incendi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Incendi: a Nuoro il piano per difendere la Sardegna dal fuoco

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Le prime immagini dellesplosione durante la festa di Capodanno a Crans-Montana

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