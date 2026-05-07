Nuoro blocchi e divieti il 9 maggio | ecco il piano per Corri Nuoro

Il 9 maggio a Nuoro saranno istituiti blocchi e divieti di traffico in occasione dell’evento Corri Nuoro. A partire dalle 16:00, alcune strade saranno completamente interdette al passaggio dei veicoli. I mezzi delle linee 2D, 2S e 3 subiranno modifiche ai percorsi e alle fermate previste lungo il percorso della manifestazione. Le autorità hanno comunicato le aree interessate e le variazioni temporanee per garantire lo svolgimento sicuro dell’evento.

? Cosa scoprirai Quali strade saranno completamente interdette al traffico dalle ore 16:00?. Dove si sposteranno i bus delle linee 2D, 2S e 3?. Quali aree subiranno la rimozione coatta dei veicoli già dalle 14:00?. Come cambieranno i percorsi dei mezzi pubblici per evitare il circuito?.? In Breve Divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 14:00 in piazza Italia e corso Garibaldi.. Blocco totale del transito dalle ore 16:00 in via Dante, via Roma e via Grazia Deledda.. Deviazioni linee ATP 2D, 2D, 2S, 2S e 3 con capolinea in via Manzoni.. Percorso agonistico di 2.800 metri ripetuto quattro volte tra le vie del centro storico.. Sabato 9 maggio 2026, il centro di Nuoro subirà trasformazioni radicali per ospitare il XXVI° Trofeo Corri Nuoro, con blocchi stradali e deviazioni dei mezzi pubblici.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuoro, blocchi e divieti il 9 maggio: ecco il piano per Corri Nuoro Notizie correlate Nuoro, il futuro economico si decide il 14 aprile: il piano 2026-2028Il prossimo martedì 14 aprile, alle ore 10:00, l’assemblea del Consiglio Provinciale di Nuoro si riunirà nella sede di Piazza Italia n. Sport a Nuoro: piano di rilancio per salvare gli impianti in crisi? Cosa sapere L'assessora Demurtas avvia il piano di riqualificazione degli impianti sportivi a Nuoro.