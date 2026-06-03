Incarichi | il carabiniere Filippo Viola promosso al grado di Colonnello

Notizia in breve

Il Tenente Colonnello Filippo Viola, comandante del Reparto operativo del comando provinciale dei carabinieri di Pisa, è stato promosso al grado di Colonnello. La promozione rappresenta un passo importante nella sua carriera all’interno dell’arma. Viola ha ricoperto il ruolo di comandante del reparto operativo, incarico che ora proseguirà con il nuovo grado. La promozione è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sui motivi o sui tempi.