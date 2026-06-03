Il comandante Viola è stato promosso colonnello, segnando un importante passo nella sua carriera. La nomina è stata ufficializzata nelle ultime ore e rappresenta un riconoscimento per il suo percorso nel settore. La promozione è stata comunicata tramite un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sulla cerimonia o sui motivi della scelta. La notizia riguarda un avanzamento di ruolo che implica maggiori responsabilità e incarichi di comando.

Un nuovo e significativo traguardo professionale segna la prestigiosa carriera del tenente colonnello Filippo Viola, comandante del Reparto operativo del Comando provinciale dei carabinieri di Pisa, che promosso al grado di Colonnello, lunedì 1° giugno, a Firenze, ha ricevuto le nuove insegne di grado dal generale di Brigata Pierluigi Solazzo, comandante della Legione Carabinieri Toscana. Originario di Lucca, l’ufficiale vanta un curriculum di assoluto rilievo, caratterizzato da una solida esperienza maturata sia sul territorio nazionale – dove ha affrontato con determinazione e competenza importanti dinamiche di sicurezza e contrasto alla criminalità – sia in delicati teatri operativi esteri, contesti nei quali si è sempre distinto per l’altissima professionalità, il senso del dovere e la capacità di ascolto e dialogo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il comandante Viola promosso colonnello

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Carabinieri, Filippo Viola promosso al grado di colonnello

Carabinieri, Mazzotta promosso Tenente ColonnelloIl carabiniere alla guida della compagnia di Castellaneta ha ricevuto la promozione a Tenente Colonnello.

Temi più discussi: Il comandante Viola promosso colonnello; Pisa, prestigiosa promozione per il comandante lucchese dei Carabinieri: Filippo Viola diventa Colonnello; Del Gallo promosso. Va a Trieste; Carabinieri Filippo Viola promosso al grado di colonnello.

Carabinieri, Filippo Viola promosso al grado di colonnelloPISA - Un nuovo e significativo traguardo professionale segna la prestigiosa carriera del tenente colonnello Filippo Viola, comandante del reparto operativo del comando provinciale dei carabinieri di ... msn.com

Pisa, prestigiosa promozione per il comandante lucchese dei Carabinieri: Filippo Viola diventa ColonnelloUn nuovo e significativo traguardo professionale segna la carriera del Tenente Colonnello Filippo Viola, Comandante del Reparto Operativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Pisa, promosso al ... versiliatoday.it