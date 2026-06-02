carabinieri filippo viola promosso al grado di colonnello

I carabinieri hanno promosso il tenente Filippo Viola al grado di colonnello. L’annuncio è stato dato durante una cerimonia ufficiale a Pisa. La promozione avviene nel corso di una cerimonia ufficiale e rappresenta un passo avanti nella carriera dell’ufficiale. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo ai motivi o al percorso che ha portato alla promozione.

PISA – Un nuovo e significativo traguardo professionale segna la prestigiosa carriera del tenente colonnello Filippo Viola, comandante del reparto operativo del comando provinciale dei carabinieri di Pisa, che promosso al grado di colonnello, ieri (1 giugno) a Firenze, ha ricevuto le nuove insegne di grado dal generale di brigata Pierluigi Solazzo, comandante della legione carabinieri Toscana. Originario di Lucca, l’ufficiale vanta un curriculum di assoluto rilievo, caratterizzato da una solida esperienza maturata sia sul territorio nazionale – dove ha affrontato con determinazione e competenza importanti dinamiche di sicurezza e contrasto alla criminalita? – sia in delicati teatri operativi esteri, contesti nei quali si e? sempre distinto per l’altissima professionalita?, il senso del dovere e la capacita? di ascolto e dialogo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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