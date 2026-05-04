Scrittura Festival torna a Ravenna | ecco il primo lungo weekend di appuntamenti

Dal 6 al 29 maggio si svolge a Ravenna la tredicesima edizione di Scrittura Festival, un evento dedicato ai libri, alle idee e agli incontri. La manifestazione, con un programma di respiro internazionale, riunisce scrittori, intellettuali e pubblico in una serie di appuntamenti distribuiti nell’arco di quasi un mese. La rassegna si ripropone come uno degli appuntamenti culturali più importanti della città, offrendo numerosi momenti di confronto e approfondimento.

Torna dal 6 al 29 maggio ScrittuRa Festival, che celebra nel 2026 la sua tredicesima edizione con un programma di respiro internazionale dedicato ai libri, alle idee e agli incontri. Diretto da Matteo Cavezzali, il festival si svolgerà tra Ravenna e Lugo, con tappe diffuse a Bagnacavallo.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate 7 magnifici appuntamenti da vivere nel lungo weekend di Pasqua a ComoWeekend di Pasqua con il meteo che promette finalmente buone giornate di sole dopo tanto vento. Leggi anche: Tra Darsena di città e Marina di Ravenna si apre il lungo weekend dedicato alla Festa del Mare Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Festival Biblico 22ª edizione Il potere del limite / Comunicati / Novità / Homepage; 3 maggio - Leila, 'nel buio dell'Afghanistan mi aggrappo alla scrittura'. Storie dal Festival Imbavagliati; A Dolo torna il Festival della Letteratura e non solo; Quando la medicina incontra la letteratura, a Medolla Il Festival della Scrittura, Camici Bianchi in Punta di Penna. Torna 'ScrittuRa Festival' in maggio a Ravenna, Irvine Welsh tra gli ospiti'ScrittuRa Festival' torna dal 6 al 29 maggio a Ravenna e Lugo, con tappe in altre località della provincia: Bagnacavallo, Sant'Agata sul Santerno, Fusignano, Cotignola, Alfonsine e Castel Bolognese. ansa.it Quando la medicina incontra la letteratura, a Medolla “Il Festival della Scrittura, Camici Bianchi in Punta di Penna” Appuntamento giovedi 14 maggio, alle ore 20.30, presso la Sala Conferenze dell’Hotel "La Cantina"... - facebook.com facebook