Arena di Verona svelato il programma del festival 2027 | torna il balletto dopo 34 anni inaugura la Nona di Beethoven

In vista dell'Opera Festival 2027, i tecnici stanno già intervenendo nell’Arena di Verona per allestire il palco e la platea. Il festival quest’anno prevede il ritorno del balletto, assente da 34 anni, e l’esecuzione della Nona Sinfonia di Beethoven. La preparazione dell’evento è in corso, con lavori in corso nelle strutture dell’anfiteatro per l’inizio della manifestazione.

In Arena i tecnici sono già al lavoro e in queste ore sono iniziati gli interventi di allestimento del palcoscenico e della platea in vista dell’inaugurazione dell’Opera Festival di quest'anno. Mentre i lavori procedono a motori accesi, lo sguardo della Fondazione Arena è già rivolto oltre.🔗 Leggi su Veronasera.it Arena 2027: Beethoven apre il festival e torna il ballettoMentre i tecnici lavorano già al montaggio del palcoscenico e alla sistemazione della platea per la stagione 2026, l’Arena di Verona guarda con un... "Aspettando Beethoven", la Fondazione Arena di Verona inaugura un nuovo viaggio sinfonico a San ValentinoQuattro concerti pomeridiani in Sala Filarmonica accompagnano il pubblico verso il bicentenario del 2027, con l’Orchestra areniana e giovani...