In via Emilia Est spunta un…water!

In via Emilia Est, un water si trova in mezzo alla strada, non all’interno di una residenza o di un locale pubblico. È posizionato sul marciapiede, visibile a chi passa. La presenza di questo sanitario in strada è stata notata da diversi passanti, attirando l’attenzione e creando sconcerto tra chi lo ha osservato. Nessuna spiegazione sulla provenienza o sul motivo di questa collocazione è ancora stata fornita.

C'è un water che fa bella mostra di sé. No. Non in una casa o in un albergo o in un Wc pubblico. Ma per strada. Dove? In via Emilia Est. Nella foto mandata da un lettore si vede chiaramente il water lasciato per strada. La foto, postata anche sui social, ha ricevuto commenti di vario tipo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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